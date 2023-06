50ème Méchoui de l’AS Colombiers 86 stade Juteau-Chaumet Colombiers Colombiers Catégories d’Évènement: Colombiers

Vienne 50ème Méchoui de l’AS Colombiers 86 stade Juteau-Chaumet Colombiers, 17 juin 2023, Colombiers. 50ème Méchoui de l’AS Colombiers 86 Samedi 17 juin, 12h00 stade Juteau-Chaumet sur réservation L’amicale Sportive de Colombiers organise son 50ème méchoui.

Une buvette et des jeux seront à votre disposition pour compléter la fête.

Le menu : Kir rosé-griotte, buffet d’entrées, culotte de mouton ou poulet rôti accompagné de mojettes, duo de fromages avec une salade verte, dessert. Le pain, l’eau et le pain sont compris dans le tarif.

Pensez a réserver. stade Juteau-Chaumet 86490 colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/photo/?fbid=683555083572717&set=a.523917686203125 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T12:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

2023-06-17T12:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00 banquet foot David Grignon-Canva-AS Colombiers Détails Catégories d’Évènement: Colombiers, Vienne Autres Lieu stade Juteau-Chaumet Adresse 86490 colombiers Ville Colombiers Departement Vienne Lieu Ville stade Juteau-Chaumet Colombiers

stade Juteau-Chaumet Colombiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers/

50ème Méchoui de l’AS Colombiers 86 stade Juteau-Chaumet Colombiers 2023-06-17 was last modified: by 50ème Méchoui de l’AS Colombiers 86 stade Juteau-Chaumet Colombiers stade Juteau-Chaumet Colombiers 17 juin 2023