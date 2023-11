Braderie Labège Inter FC Stade Just Fontaine Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège Braderie Labège Inter FC Stade Just Fontaine Labège, 5 novembre 2023, Labège. Braderie Labège Inter FC Dimanche 5 novembre, 10h00 Stade Just Fontaine Entrée libre Le Labege Inter Fc vous invite à leur grande braderie ce dimanche 5 Novembre à partir de 10h. Des produits neufs de marques ( Nike, Joma…) disponibles dans toutes les tailles, seront mis en vente à PRIX CASSÉS !!

L’événement se déroulera au stade Just Fontaine à Labège Innopole. Le club accueillera en parallèle les u19 du TFC pour leur match de championnat à 13 h, VENEZ LES ENCOURAGER !! Stade Just Fontaine Rue Isatis, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

