Martigues ATHLETISME. 3ème Edition de la Journée Olympique des Quartiers Stade Julien Olive Martigues, 26 juillet 2023, Martigues. ATHLETISME. 3ème Edition de la Journée Olympique des Quartiers Mercredi 26 juillet, 10h00 Stade Julien Olive Inscription auprès des Maisons de Quartiers Description Martigues Sport Athlétisme intervient tout au long de l’année scolaire auprès du public « jeune » des différents quartiers et des centres aérés de la commune.

Pour clôturer cette année, toutes les structures d’accueil des jeunes de 4 à 13 ans se rassemblent pour une manifestation festive et sportive, telle que la Journée Olympique se déroulant au stade Julien OLIVE, pour pratiquer différentes spécialités.

Il est prévu d'accueillir près de 500 enfants. Localisation Stade Julien Olive Avenue de julien Olive Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

