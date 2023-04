Les Fadas font leur village #3 Stade Julien Olive Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Fadas font leur village #3 Stade Julien Olive, 15 avril 2023, Martigues. Les Fadas font leur village #3 Samedi 15 avril, 14h00 Stade Julien Olive Gratuit Présentation Après deux premières rencontres où chacun-e est venu-e proposer sa participation, son idée, son projet, les Fadas du Monde vous invitent à préparer et dessiner ensemble le village de cet été.

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des Fadas du Monde en tant que bénévoles (participer à la construction du village, à son organisation ou héberger des artistes) Écrivez nous

2023-04-15T14:00:00+02:00 – 2023-04-15T18:00:00+02:00

