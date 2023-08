Coupe du monde de rugby scolaire Stade Jules Ladoumègue Lormont, 19 octobre 2023, Lormont.

Coupe du monde de rugby scolaire Jeudi 19 octobre, 09h00 Stade Jules Ladoumègue Gratuit

Du 15 septembre au 18 octobre, 12 classes de cm1 et cm2 représenteront une nation et la défendront tout au long du projet porté par les éducateurs sportifs municipaux et l’association Drop de béton. L’objectif donnera lieu à un tournoi final au stade Ladoumègue, ouvert à tout public

Stade Jules Ladoumègue Rue Saint-Cricq 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 31 50 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T15:30:00+02:00

