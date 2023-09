LES 24 HEURES DES 40 EN OR Stade Jesse OWENS Dammartin, 7 octobre 2023, Dammartin.

LES 24 HEURES DES 40 EN OR 7 et 8 octobre Stade Jesse OWENS Participation à la course : 5€ par coureur

Les 7 et 8 octobre 2023 se tiendront les 24 heures des 40 en or !

De quoi s’agit il ?

Course en relais et par équipe. Très simple: chaque équipe doit toujours avoir un coureur sur la piste pendant 24 heures ! Le nombre de coureur par équipe est libre. Le tout agrémenté de stands associatifs et de partenaires divers (initiation tir sportif, découverte métier, masseurs, DJ, restauration, buvette, …)

Pourquoi ?

Pour venir clôturer « Septembre en or », mois de sensibilisation aux cancers pédiatriques, en reversant l’intégralité des fonds récoltés et des bénéfices à l’association « Tous avec Clément » qui œuvre pour améliorer le quotidien de ces enfants qui se battent chaque jour contre la maladie.

Par qui ?

Assistés de nombreux partenaires locaux, la manifestation est portée par l’association « les 40 Rugissants » regroupant les gendarmes de la brigade de Dammartin. Car derrière les militaires, il y a bel et bien des hommes et des femmes engagés sur un territoire, pour la population, et en l’occurrence ici, au profit des plus jeunes et des plus fragiles.

Alors nous comptons sur vous, sur votre présence et sur votre soutien ! À très vite !!

Pour toute demande de renseignement et / ou inscription :

les24heuresdes40enor@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100095445099868

