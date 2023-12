Rugby : SA Auterivain contre RC Labarthais STADE JEAN PROUDHOM Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Rugby : SA Auterivain contre RC Labarthais Dimanche 7 janvier 2024, 12h00 STADE JEAN PROUDHOM 20€ par repas / sur réservation dans la limite des places disponibles

Début : 2024-01-07T12:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T12:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00 12h : Repas d’avant match « Aligot Saucisse »

14h : Match réserves

STADE JEAN PROUDHOM Allée du Ramier 31190 Auterive

