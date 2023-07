Concours de pétanque officiel triplette mixte Stade Jean-Pierre Nadaud Saint-Victurnien, 8 juillet 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

Venez participer au concours officiel Triplette mixte de pétanque, et retrouvez l’association « La petite boule de St-Victurniaude »! Le concours se déroulera le 8 juillet à 14 heures à Saint-Victurnien..

2023-07-08

Stade Jean-Pierre Nadaud

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the official Mixed Triplette pétanque competition, and join the « La petite boule de St-Victurniaude » association! The competition will take place on July 8 at 2pm in Saint-Victurnien.

Venga a participar en la competición oficial de petanca de tripletas mixtas y reúnase con la asociación « La petite boule de St-Victurniaude » La competición tendrá lugar el 8 de julio a las 14.00 horas en Saint-Victurnien.

Nehmen Sie am offiziellen Wettbewerb « Triplette mixte de pétanque » teil und treffen Sie den Verein « La petite boule de St-Victurniaude »! Der Wettbewerb findet am 8. Juli um 14 Uhr in Saint-Victurnien statt.

