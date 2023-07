Concours de pétanque vétéran Stade Jean Pierre Nadaud Saint-Victurnien, 6 juillet 2023, Saint-Victurnien.

Saint-Victurnien,Haute-Vienne

L’association La Petite Boule de Saint-Victurnien vous convie à son concours de pétanque officiel en triplette vétéran 60 ans et +. Inscription sur place..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . EUR.

Stade Jean Pierre Nadaud

Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The association La Petite Boule de Saint-Victurnien invites you to its official petanque competition in veteran triplets aged 60 and over. Registration on site.

La asociación La Petite Boule de Saint-Victurnien le invita a su competición oficial de petanca en triples veteranos a partir de 60 años. Inscripciones in situ.

Der Verein La Petite Boule de Saint-Victurnien lädt Sie zu seinem offiziellen Pétanque-Wettbewerb in Triplette-Veteranen 60 Jahre und älter ein. Anmeldung vor Ort.

