Tournoi de foot Noa Moura à Puy-l’Evêque Stade Jean Neumille Puy-l’Évêque, 17 juin 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

16 équipes sont invitées à participer à ce tournoi, organisé par les Vieilles Grappes Touzacoises et l’Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Les profits seront reversés à l’association Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

Le tournoi sera suivi d’un repas ouvert à tous.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:00:00. 10 EUR.

Stade Jean Neumille

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



16 teams are invited to take part in this tournament, organized by Vieilles Grappes Touzacoises and Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Profits will be donated to the association Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

The tournament will be followed by a meal open to all

16 equipos están invitados a participar en este torneo, organizado por la Vieilles Grappes Touzacoises y la Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque.

Toda la recaudación se destinará a la asociación Collectif Justice pour les Victimes de la Route.

El torneo irá seguido de una comida abierta a todos

16 Mannschaften sind eingeladen, an diesem Turnier teilzunehmen, das von den Vieilles Grappes Touzacoises und der Amitié Franco-Portugaise de Puy-l’Evêque organisiert wird.

Die Gewinne gehen an den Verein Collectif Justice pour les Victimes de la Route (Kollektiv Gerechtigkeit für Straßenverkehrsopfer).

Im Anschluss an das Turnier findet ein für alle offenes Essen statt

Mise à jour le 2023-06-02 par OT CVL Vignoble