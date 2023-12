CADETS / RST Pontault/Lagny/GTO – RC Senlis Stade Jean Moulin Pontault-Combault Catégories d’Évènement: Pontault-Combault

Seine-et-Marne CADETS / RST Pontault/Lagny/GTO – RC Senlis Stade Jean Moulin Pontault-Combault, 21 janvier 2024, Pontault-Combault. CADETS / RST Pontault/Lagny/GTO – RC Senlis Dimanche 21 janvier 2024, 10h00 Stade Jean Moulin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T12:00:00+01:00 Stade Jean Moulin 7 Rue Jean Moulin, 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France Détails Catégories d’Évènement: Pontault-Combault, Seine-et-Marne Autres Code postal 77340 Lieu Stade Jean Moulin Adresse 7 Rue Jean Moulin, 77340 Pontault-Combault Ville Pontault-Combault Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Stade Jean Moulin Pontault-Combault Latitude 48.787804 Longitude 2.597642 latitude longitude 48.787804;2.597642

Stade Jean Moulin Pontault-Combault Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontault-combault/