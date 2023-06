Tournoi des princesses Stade Jean-Jacques Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Tournoi des princesses Stade Jean-Jacques Villeneuve-d’Ascq, 10 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tournoi des princesses 10 et 11 juin Stade Jean-Jacques La 6ème édition du Tournoi des princesses organisée par le VAFF a lieu ces samedi 10 et dimanche 11 juin de 9h30 à 17h au stade Jean-Jacques.

31 clubs participeront à ce tournoi 2023 OSM Sequedin-Football

US Pérenchies

LOSC FEMININES

Iris Club de Lambersart

Olympique Marcquois Football

Gauchy Grugies Saint-Quentin Football Club Féminin Aisne 02

ESSSF Féminine

Football Féminin Vaudricourt

SC Flixecourt féminines

USM Marly UFS

Union Féminine du Santerre

Les féminines de l’ USPSO

Saint-Brice F.C.

Us Maubeuge

FC Seclin Officiel

USL Dunkerque

CS Erquinghem Féminine

FSM Quesnoy (officiel)

Es Ennequin Loos

Mons AC

US Tourcoing Football Féminin

Féminines de l’OMCA Cambrai

Fc Bondues Officiel

VAFC – Valenciennes Football Club

US Lesquin

As Steenvoorde

ES Caudry – officiel 17h30 – Remises de coupes Stade Jean-Jacques Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T17:00:00+02:00

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

