Isère . Le premier tournoi de rugby à 7 niveau élite / developpement en région Auvergne Rhône Alpes ! Il sera couplé avec un tournoi U19 d’équipes locales. Autour du sportif, tournoi de bière Pong, village d’accueil, ventre qui glisse, stade sonorisé par un DJ… m.ramard@csvienne-rugby.com +33 6 15 33 95 44 https://csvienne-rugby.com/ Stade Jean Etcheberry 10 boulevard Pacatanius Vienne

