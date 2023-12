Bizzeo Connect ️ La soirée pour les Commerciaux et la Relation Client à Paris Stade Jean Bouin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Bizzeo Connect ️ La soirée pour les Commerciaux et la Relation Client à Paris Stade Jean Bouin Paris, 23 avril 2024 15:30, Paris. Bizzeo Connect ️ La soirée pour les Commerciaux et la Relation Client à Paris Mardi 23 avril 2024, 17h30 Stade Jean Bouin Gratuit sur inscription Au Programme Startups, Licornes et Grands groupes ! Des centaines d’offres d’emploi, de stage et d’alternance en tant que commercial ou dans la relation client ⚡ Des animations Cocktail dînatoire : Bière, bar à jus, petits fours Comment cela se passe ? La soirée débutera à 17h30 et se terminera vers 21h. Un grand espace permettra de networker avec toutes les entreprises présentes, un cocktail dinatoire sera à disposition durant toute la soirée, vous pourrez également participer aux animations. L’inscription est gratuite et obligatoire pour participer à l’événement. L’équipe de Bizzeo sélectionnera ton profil s’il correspond aux métiers représentés et tu recevras ton invitation définitive pour cette grande soirée. Stade Jean Bouin 20-40 Av. du Général Sarrail, 75016 Paris Paris 75016 Quartier d’Auteuil Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bizzeo.co/events/s/bizzeo-connect-la-soiree-pour-les-commerciaux-et-la-relation-client-a-paris68699 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 15:30
Catégorie d'Évènement: Paris

