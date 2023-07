Festival Palestine en Campagne Stade JC Pouget Montrozier, 11 août 2023, Montrozier.

Montrozier,Aveyron

Palestine et Aveyron, une alchimie culturelle à ne pas manquer lors de cette édition anniversaire !.

2023-08-11 fin : 2023-08-13 . 49 EUR.

Stade JC Pouget

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie



Palestine and Aveyron, a cultural alchemy not to be missed during this anniversary edition!

Palestina y Aveyron, ¡una alquimia cultural que no debe perderse en esta edición de aniversario!

Palästina und Aveyron – eine kulturelle Alchemie, die Sie bei dieser Jubiläumsausgabe nicht verpassen sollten!

