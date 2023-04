Tournoi de foot U14 – U15 Stade Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

2023-05-19 07:00:00 – 2023-05-20

Gironde . Tournoi de football des U14 et U15 au stade Jacques Rosazza. Venez les encourager !

Organisé par Andernos Sport Football Club (ASFC) Tournoi de football des U14 et U15 au stade Jacques Rosazza. Venez les encourager !

