SAMSE National Tour – Ski de Fond Stade international de Biathlon Bessans, 29 novembre 2023, Bessans.

Bessans,Savoie

Chaque année Bessans ouvre le circuit national de compétitions destiné principalement à la relève et aux futurs champions de ski de fond. C’est une étape incontournable à la formation des athlètes, à leur sélection pour les circuits internationaux..

2023-11-29 fin : 2023-11-30 . .

Stade international de Biathlon

Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Each year Bessans opens the national circuit of competitions intended mainly for the future champions of cross-country skiing. It is an essential step in the training of athletes and their selection for the international circuits.

Cada año, Bessans inaugura el circuito nacional de competición, destinado principalmente a las promesas del esquí de fondo y a los futuros campeones. Es una etapa esencial en la formación de los atletas y su selección para los circuitos internacionales.

Jedes Jahr eröffnet Bessans den nationalen Wettkampfzirkus, der hauptsächlich für den Nachwuchs und die zukünftigen Champions im Skilanglauf bestimmt ist. Es ist eine unumgängliche Etappe bei der Ausbildung der Athleten und ihrer Auswahl für die internationalen Rennstrecken.

Mise à jour le 2023-09-22 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme