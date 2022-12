Matchs de Football Américain Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Matchs de Football Américain Dimanche 5 février 2023, 14h00 Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer

Retrouvez les rencontres du club de Football Américain les DEVILS de Cenon à domicile handicap moteur mi Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 1 rue aristide Briand, 33150 cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.devilscenon.fr/ »}]

Implanté au cœur du parc de Palmer, le stade est utilisé principalement par les clubs d’Athlétisme, Football Américain, Rugby et les scolaires . Il est composé d’un terrain honneur, d’une piste d’athlétisme, d’aires de lancers, de sautoirs (hauteur, longueur, perche) , d’une tribune (160 places), de 3 vestiaires, d’un bureau et d’une salle d’échauffement. Dimanche 05 Février :

Championnat Seniors Régional Nouvelle Aquitaine Sud : 14h00 : Devils de CENON / Sea Devils de LA ROCHELLE CONTACT : DEVILS Cenon

Matchs de Football Américain Stade Honneur et piste Athlétisme Henri Danflous de Palmer 2023-02-05

