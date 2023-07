Caen Normandie Sup Cup 2023 Stade Hélitas Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Caen Normandie Sup Cup 2023 Stade Hélitas Caen, 14 octobre 2023, Caen. Caen Normandie Sup Cup 2023 Samedi 14 octobre, 09h00 Stade Hélitas Entrée libre, participation sur inscription Caen Normandie Sup Cup À l’initiative de la Ville de Caen et de la Ligue de Normandie du Sport Universitaire, la Caen Normandie SUP’ CUP est un challenge multisports qui a pour objectif d’accueillir les étudiants sur le territoire pour la nouvelle année universitaire. Cet événement s’adresse à tous les étudiants désirant constituer une ou plusieurs équipes de composantes ou d’école. Les activités sont axées autour de sports ou de pratiques ludo-sportives. Des ateliers de prévention seront également proposés par les associations. Afin de s’adapter à un maximum d’étudiants, ce challenge sportif comporte différents types d’épreuves : Huit tournois : baby-foot humain, dodge ball / balle aux prisonniers, möllky, tennis de table, volley assis, boccia / pétanque, échecs, esport. Un concours d’aviron indoor Un concours de musculation Un concours de chorégraphie Un concours de fléchettes Un challenge des supporters Des quizz proposés par les partenaires Ces activités ont été choisies afin que tout le monde puisse participer, sportif ou non, et que les supporters soient des acteurs à part entière. 500 participants sont attendus sur cette première édition de la Caen Normandie Sup Cup. Stade Hélitas 10 avenue Albert Sorel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

