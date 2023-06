Journée de la ressource Stade Groussard La Crèche, 24 juin 2023, La Crèche.

La Crèche,Deux-Sèvres

Journée ludique et familiale avec 3 temps forts sur la thématique du déchet. Avant d’être un déchet nos objets sont surtout une ressource pour faire plein de choses.

Une dizaine d’associations locales seront présentes pour :

Le matin : ramassage de déchets dans la commune et apprentissage sur leur tri

Le midi : partager d’un pique nique zéro déchet avec votre propre nourriture ou bien une association proposera quiches, cakes, gâteaux pendant que d’autres prendront plaisir à jouer à de nombreux jeux en bois mis à disposition.

L’après midi : village associatif avec animations, ateliers (création instrument, boisson aromatisée, fresque des déchets), expositions, sensibilisation et vente de légumes

Inscriptions aux ateliers « fresque des déchets » et « boisson fraîche » (places limitées).

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 18:00:00. EUR.

Stade Groussard

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A fun family day with 3 highlights on the theme of waste. Before being waste, our objects are above all a resource for doing lots of things.

A dozen local associations will be on hand to..:

Morning: collecting waste in the commune and learning how to sort it

Lunch: share a zero-waste picnic with your own food, or an association will propose quiches, cakes and cakes, while others enjoy playing the many wooden games on offer.

Afternoon: village of associations with activities, workshops (instrument creation, flavored drinks, waste fresco), exhibitions, awareness-raising and vegetable sales

Registration for « waste fresco » and « cool drink » workshops (places limited)

Un divertido día en familia con 3 actividades destacadas sobre el tema de los residuos. Antes de ser residuos, nuestros objetos son ante todo un recurso para hacer muchas cosas.

Una decena de asociaciones locales estarán presentes para ayudar:

Por la mañana: recoger basura en la ciudad y aprender a clasificarla

Hora de comer: compartir un picnic « cero residuos » con tu propia comida, o una asociación ofrecerá quiches, pasteles y tartas, mientras otros disfrutan jugando a los numerosos juegos de madera que se ofrecen.

Tarde: pueblo de asociaciones con actos, talleres (creación de instrumentos, bebidas aromatizadas, frescos de residuos), exposiciones, sensibilización y venta de verduras

Inscripción en los talleres « fresco de desechos » y « bebida refrescante » (plazas limitadas)

Spiel- und Familientag mit drei Höhepunkten zum Thema Abfall. Bevor sie zu Abfall werden, sind unsere Gegenstände vor allem eine Ressource, aus der man viele Dinge machen kann.

Ein Dutzend lokale Vereine werden anwesend sein, um :

Morgens: Sammeln von Müll in der Gemeinde und Lernen, wie man ihn trennt

Mittags: Ein gemeinsames Null-Abfall-Picknick mit eigenen Lebensmitteln oder ein Verein bietet Quiches, Kuchen und Torten an, während andere sich an den zahlreichen Holzspielen erfreuen, die zur Verfügung gestellt werden.

Nachmittags: Vereinsdorf mit Animationen, Workshops (Herstellung von Instrumenten, aromatisierten Getränken, Wandgemälde aus Abfall), Ausstellungen, Sensibilisierung und Verkauf von Gemüse

Anmeldung für die Workshops « Abfallfresko » und « Aromatisches Getränk » (begrenzte Plätze)

