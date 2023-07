Cap 33 : Marche nordique Stade Gironde-sur-Dropt, 21 juillet 2023, Gironde-sur-Dropt.

Gironde-sur-Dropt,Gironde

Initiation à la marche nordique au stade de Gironde sur Dropt de 18h15 à 20h..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 20:00:00. EUR.

Stade

Gironde-sur-Dropt 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Introduction to Nordic walking at the Gironde sur Dropt stadium from 6.15pm to 8pm.

Iniciación a la marcha nórdica en el estadio Gironde sur Dropt de 18:15 a 20:00 horas.

Einführung in Nordic Walking im Stadion von Gironde sur Dropt von 18:15 bis 20:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers