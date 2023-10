Pétanque : Tournoi triplette vétérans au boulodrome du stade Stade Georges Clériceau Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Pétanque : Tournoi triplette vétérans au boulodrome du stade Stade Georges Clériceau Amilly, 10 octobre 2023, Amilly. Pétanque : Tournoi triplette vétérans au boulodrome du stade Mardi 10 octobre, 13h30 Stade Georges Clériceau Venez assister au tournoi de pétanque triplette vétérans au boulodrome du stade le mardi 10 octobre de 13h30 à 23h. Stade Georges Clériceau rue de la fontaine 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T13:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00

2023-10-10T13:30:00+02:00 – 2023-10-10T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu Stade Georges Clériceau Adresse rue de la fontaine 45200 amilly Ville Amilly Departement Loiret Lieu Ville Stade Georges Clériceau Amilly latitude longitude 47.975717;2.782588

Stade Georges Clériceau Amilly Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/