Visite du stade Gaston-Gérard – DFCO Stade Gaston-Gérard Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite du stade Gaston-Gérard – DFCO Stade Gaston-Gérard Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite du stade Gaston-Gérard – DFCO Samedi 16 septembre, 10h00 Stade Gaston-Gérard Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine découvrez les coulisses du stade Gaston-Gérard, stade où évolue le Dijon Football Côte-d’Or depuis 1998. Vous pourrez visiter les vestiaires, le bord de pelouse, les tribunes, la salle de conférence de presse, etc. Départ de la visite tribune Doras. Stade Gaston-Gérard Rue du Stade, 21000 DIJON Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 65 09 78 http://www.dfco.fr https://www.facebook.com/DFCO.Officiel/;https://twitter.com/DFCO_Officiel;https://www.instagram.com/dfco_officiel/?hl=fr Découvrez le stade Gaston-Gérard où évolue le DFCO en National. parkings rue du stade et place Gaston-Gérard. Tramway et bus à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © DFCO Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Stade Gaston-Gérard Adresse Rue du Stade, 21000 DIJON Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Stade Gaston-Gérard Dijon latitude longitude 47.323236;5.069567

Stade Gaston-Gérard Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/