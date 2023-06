Meeting du Pays Châtelleraudais Stade Gaillot-Sutter Châtellerault Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Meeting du Pays Châtelleraudais Stade Gaillot-Sutter Châtellerault Châtellerault, 23 juin 2023, Châtellerault. Meeting du Pays Châtelleraudais Vendredi 23 juin, 18h30 Stade Gaillot-Sutter Châtellerault Entrée libre, buvette Compétition d’athlétisme à partir de 13 ans organisée par l’Entente Athlétique du Pays Châtelleraudais (ouverte aux licenciés FFA).

Entrée libre de 19h à 22h30 au stade Gaillot-Sutter de Châtellerault Stade Gaillot-Sutter Châtellerault 1 rue raymond pitet chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T22:30:00+02:00

