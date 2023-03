Jumping International de La Baule 2023 Stade François André La baule Catégories d’Évènement: La baule

Jumping International de La Baule 2023 Stade François André, 8 juin 2023, La baule. Jumping International de La Baule 2023 8 – 11 juin Stade François André Entrée libre: 0 Rendez-vous du 8 au 11 Juin 2023 ! Depuis plus de 60 ans, les éditions du Jumping International de La Baule, écrin du prestigieux CSIO5* Officiel de France, se suivent mais ne se ressemblent pas. Après une édition 2022 pleine de promesses sous ses nouvelles couleurs, le concours baulois prépare assidument la prochaine édition pour recevoir l’élite mondiale du saut d’obstacles et renouer avec son fidèle public. A vos agendas, le Rendez-vous est pris du 8 au 11 Juin 2023 pour un Jumping International de La Baule haut en couleurs. Deux niveaux de compétitions : un CSIO5* et un CSI1* Si le programme sportif de 4 jours du concours est actuellement en cours de finalisation, le Jumping International de La Baule maintient 2 niveaux de compétitions : le CSIO5* qui devrait réunir 9 épreuves distinctes dont la Coupe des nations (vendredi 9 Juin à 14h00), le derby de la région des Pays de Loire (samedi 10 Juin à 13h30) et le Rolex Grand Prix – Ville de La Baule (dimanche 11 Juin à 13h00), toutes réservées à l’élite mondiale. En marge de ces compétitions, le CSI1* proposera 8 épreuves dont un Grand Prix dominical et accueillera les cavaliers professionnels et des chevaux en devenir ainsi que des cavaliers amateurs chevronnés. De quoi ravir les passionnés ! Entrée libre et gratuite, ne nécessite pas de réservation Tél. : 0240600280 / Site Internet www.labaule-cheval.com Stade François André Avenue de Rosières 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 02 80 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 88 28 »}, {« type »: « email », « value »: « organisation@labaule-cheval.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-cheval.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jumping-international-de-la-baule-2023-la-baule.html »}] [{« link »: « http://www.labaule-cheval.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

