Mondial Rugby Amateur 23 et 24 septembre Stade Fernand-Fournier Tarif unique : 10€ par adulte la journée de matchs, chaque adulte pouvant être accompagné gratuitement par trois enfants de moins de 14 ans. Billetterie en ligne.

Ils arriveront d’Australie, des Etats-Unis, du Pays de Galles et de Géorgie. Plus de cent rugbymen ont rendez-vous à Arles les 23 et 24 septembre pour disputer le Mondial de rugby amateur.

Cette compétition inédite, qui réunit 16 clubs issus des plus grands pays de rugby, se déroulera sur sept stades de la région, dont le stade Fournier. L’enceinte arlésienne accueillera tous les matchs de la poule C, soit six rencontres de deux fois 20 minutes sur le week-end. « C’est une façon de participer à la grande fête du rugby que sera la coupe du monde professionnelle, prévue au même moment » rappelle Jérémy Teyssier, président du Rugby Club Dignois, organisateur de l’événement.

Co-organisateur des rencontres arlésiennes, le Rugby Club Arlésien a prévu de faire découvrir à ses hôtes la ville et ses traditions, les jours suivants les matchs. « C’est une chance extraordinaire pour notre club de faire ce voyage » confie Nigel Perris, président du Llandaf RFC, le club qui représentera le Pays de Galles. Il affrontera au stade Fournier les équipes de Perth (Australie), Sacramento (Etats-Unis) et Tbilissi (Géorgie).

Toutes les infos mondialrugbyamateur.com

Stade Fernand-Fournier Avenue du Docteur Joseph Imbert, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T12:30:00+02:00 – 2023-09-23T17:30:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T19:00:00+02:00