Les Escales, voyage musical et gourmand Stade Eugène Cognevaut Gonesse Gonesse Catégories d’Évènement: Gonesse

Val-d'Oise Les Escales, voyage musical et gourmand Stade Eugène Cognevaut Gonesse, 23 juin 2023, Gonesse. Les Escales, voyage musical et gourmand Vendredi 23 juin, 19h00 Stade Eugène Cognevaut Entrée libre – Les Escales – A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France proposent un voyage musical et gourmand naviguant entre les cultures du monde. Mêlant une programmation de concerts à la dégustation de spécialités culinaires (Food Trucks) ; le programme vous invite à partager ces moments conviviaux dans une ambiance « guinguette du monde ». KOG

K.O.G Kweku Of Ghana, vocaliste ghanéen, puise son inspiration du quartier dans lequel il a grandi ; il nous transporte dans l’ambiance bouillonnante de la banlieue d’Accra tout en y mélangeant des sonorités afrobeat et des mélodies de guitare soukouss. The Bongo Hop & Nidia Gongora

Mené par le trompettiste Etienne Sevet, The Bongo Hop est un road trip musical envoûtant à travers les terres africaines et sud-américaines. Avec un regard neuf sur le métissage afro-caribéen ; leurs mélodies jazzy combinées à des rythmes irrésistibles sont guidées par la voix ensorcelante de la cantora colombienne Nidia Gongora. Infos Pratiques :

Entrée libre dès 19H00

En partenariat avec la ville de Gonesse, d’autres animations seront proposées au cours de la soirée (démonstration de sports de combat, match de boxe, batucada, dj…)

Stade Eugène Cognevaut – 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau ACCÈS :

– En voiture :

Par Paris prendre A1 et D70

– Transports en commun :

RER D1 direction Orry la Ville arrêt Villiers le Bel/Arnouville/Gonesse RESTAURATION :

Des food trucks aux saveurs du monde viendront enchanter vos papilles et des rafraîchissements en partenariat avec des brasseurs locaux, seront proposés N’hésitez pas à vous munir de vêtements chauds pour des fin de soirées confortables.

* En cas d’intempéries, le concert est maintenu à la Salle Jacques Brel – 5 rue du Commandant Maurice Fourneau —– Les Escales, voyage musical et gourmand sont proposées par A Qui Le Tour en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Gonesse.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture.

Graphiste : Lionel Le Guen Stade Eugène Cognevaut 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France Par Paris prendre A1 et D70 ou RER D1 direction Orry la Ville arrêt Villiers le Bel/Arnouville/Gonesse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:30:00+02:00

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T23:30:00+02:00 ©aquiletour Détails Catégories d’Évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Stade Eugène Cognevaut Adresse 5 Rue du Commandant Maurice Fourneau 95500 Gonesse Ville Gonesse Departement Val-d'Oise Lieu Ville Stade Eugène Cognevaut Gonesse

Stade Eugène Cognevaut Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonesse/

Les Escales, voyage musical et gourmand Stade Eugène Cognevaut Gonesse 2023-06-23 was last modified: by Les Escales, voyage musical et gourmand Stade Eugène Cognevaut Gonesse Stade Eugène Cognevaut Gonesse 23 juin 2023