HSBC France Sevens 2023 Stade Ernest Wallon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

HSBC France Sevens 2023 Stade Ernest Wallon, 12 mai 2023, Toulouse. HSBC France Sevens 2023 12 – 14 mai Stade Ernest Wallon Sur réservation Après le succès de l’édition 2022, la Fédération Française de Rugby attend de nombreux supporters pour encourager les équipes de France 7. C’est un weekend 100% rugby à 7 qui attend les supporters au Stade Ernest-Wallon à Toulouse ! Pendant 3 jours, de nombreuses animations seront proposées au public : l’accès au terrain d’échauffement, séances de dédicaces, foodtrucks et buvettes, village d’animations dans une ambiance festive et musicale. Stade Ernest Wallon 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Toulouse Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Barrière de Paris – puis bus navettes gratuites desservant le Stade avant et après les matches. + d’infos Bus : ligne 1 – arrêt lully – puis marche à pied 10′ environ ligne 70 – arrêt Pierre Mounicq – puis marche à pied 15′ environ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T09:00:00+02:00 – 2023-05-12T18:00:00+02:00

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 France Sevens

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Stade Ernest Wallon Adresse 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Stade Ernest Wallon Toulouse

Stade Ernest Wallon Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

HSBC France Sevens 2023 Stade Ernest Wallon 2023-05-12 was last modified: by HSBC France Sevens 2023 Stade Ernest Wallon Stade Ernest Wallon 12 mai 2023 Stade Ernest Wallon Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne