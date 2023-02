Stade Toulousain Féminin – Lons Section Paloise Stade Ernest Wallon Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Stade Toulousain Féminin reçoit Lons Section Paloise pour cette 6ème journée d’Elite 1. Stade Ernest Wallon 114 Rue des Troènes, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne B – station Barrière de Paris – puis bus navettes gratuites desservant le Stade avant et après les matches. + d’infos Bus : ligne 1 – arrêt lully – puis marche à pied 10′ environ ligne 70 – arrêt Pierre Mounicq – puis marche à pied 15′ environ Elite 1 – Saison 2022/2023 – Journée 6

