15e Bourse aux jouets anciens Stade équestre François André La baule, 12 août 2023, La baule.

Cette année, 80 exposants seront présent pour cette 14ème édition internationale des jouets anciens et automobilia.

Entrée gratuite



Renseignements et réservations :

06 75 20 59 40

herblot-alain@wanadoo.fr

Stade équestre François André Avenue de Rosières 44500 La baule La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T09:00:00+02:00 – 2023-08-12T19:00:00+02:00

2023-08-13T09:00:00+02:00 – 2023-08-13T19:00:00+02:00

