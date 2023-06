Albert’cyclette Stade du Vélodrome d’Albert Albert, 20 juin 2023, Albert.

Albert’cyclette Mardi 20 juin, 18h30 Stade du Vélodrome d’Albert Gratuit

De mai à septembre, la ville d’Albert organise chaque mois une randonnée vélo gratuite et ouverte à tous pour découvrir Albert et sa région.

Ce mois-ci le parcours passera par les communes de Méaulte, Bécordel-Bécourt, La Boisselle et Aveluy.

Départ au stade vélodrome d’Albert

Arrivée au camping municipal d’Albert

