Soirée Sardinade Stade du Logo Penestin, 22 juillet 2023, Penestin.

Soirée Sardinade Samedi 22 juillet, 09h00 Stade du Logo Public

Restauration et bucette sur place

Chants marin – Groupe de musique – DJ Set

Stade du Logo Route de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 09 00 22 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 93 88 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-sardinade-penestin.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE