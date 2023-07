Fête du sport et forum des associations Stade du Lièvre d’Or, salle de boxe Georges Deniau, dojo, court de tennis, piscine Chateauneuf-sur-loire, 2 septembre 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Fête du sport et forum des associations Samedi 2 septembre, 10h00 Stade du Lièvre d’Or, salle de boxe Georges Deniau, dojo, court de tennis, piscine

Démonstration, inscription, initiation, information, animations…

Rendez-vous au Lièvre d’Or, à la salle de boxe, au court de tennis et au dojo.

Initiation nage avec palmes et baptême de plongée (de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) à la piscine intercommunale.

En parallèle, aura lieu la Fête du Sport avec un Bike and Run le vendredi soir et un Tournoi de volley le lundi

Stade du Lièvre d'Or, salle de boxe Georges Deniau, dojo, court de tennis, piscine Stade du Lièvre d'Or, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

FMACEN045V503JW0

Mairie de Châteauneuf-sur-Loire