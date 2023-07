Journée Portes Ouvertes Léognan Athlétisme Stade du Bourg Léognan, 9 septembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Le club de LEOGNAN ATHLETISME ouvre ses portes pour initiation et découvertes de toutes les disciplines de l’athlétisme et pour tous les âges : running, remise en forme, marche nordique, sauts, lancers et courses.

Venez nombreux au stade du bourg pour tester votre forme et vos aptitudes !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Stade du Bourg

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The LEOGNAN ATHLETICS club is opening its doors for introductions and discoveries of all athletics disciplines for all ages: running, fitness, Nordic walking, jumps, throws and races.

Come along to the village stadium to test your fitness and skills!

El club de ATLETISMO LEOGNAN abre sus puertas para iniciarse y descubrir todas las disciplinas del atletismo para todas las edades: carrera, fitness, marcha nórdica, saltos, lanzamientos y carreras.

Acércate al estadio del pueblo para poner a prueba tu forma física y tus habilidades

Der Verein LEOGNAN ATHLETISME öffnet seine Türen für Einführungen und Entdeckungen in allen Disziplinen der Leichtathletik für alle Altersgruppen: Running, Fitness, Nordic Walking, Springen, Werfen und Laufen.

Kommen Sie zahlreich ins Stadion von Le Bourg, um Ihre Form und Ihre Fähigkeiten zu testen!

