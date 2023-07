6ÈME BROCANTE DU SPORTING CLUB DES ISLETTES Stade Dominique Vigour Les Islettes, 9 juillet 2023, Les Islettes.

Les Islettes,Meuse

Venez chiner l’objet tant convoité lors de la brocante du foot organisée par le Sporting Club des Islettes. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-07-09 fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

Stade Dominique Vigour

Les Islettes 55120 Meuse Grand Est



Come and find that coveted item at the soccer flea market organized by Sporting Club des Islettes. Refreshments and catering on site.

Free admission

Venga a encontrar ese objeto codiciado en el mercadillo de fútbol organizado por el Sporting Club des Islettes. Refrescos y catering in situ.

Entrada gratuita

Stöbern Sie nach dem begehrten Objekt auf dem Fußballflohmarkt, der vom Sporting Club des Islettes organisiert wird. Getränke und Speisen vor Ort.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-13 par OT DU PAYS D’ARGONNE