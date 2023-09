Cet évènement est passé Visite et concert au stade à Royan ! Stade d’honneur Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan Visite et concert au stade à Royan ! Stade d’honneur Royan, 17 septembre 2023, Royan. Visite et concert au stade à Royan ! Dimanche 17 septembre, 17h30 Stade d’honneur Gratuit. Sur inscription. Durée : 2h. Conçu par Claude Bonnefoy en 1957, en collaboration avec l’ingénieur René Sarger, le stade municipal est un projet ambitieux, mais resté inachevé. Profitez de cette visite pour découvrir l’incroyable voûte en béton de la salle Landry.

La visite sera suivie à 18h30 d’un concert proposé par l’orchestre du conservatoire de musique Besançon-Gachet. Stade d’honneur 45 boulevard Franck Lamy, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}, {« type »: « email », « value »: « animation.patrimoine@mairie-royan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Royan

