Bourse d’échange voitures anciennes Stade des Massias Montpon-Ménestérol, 10 août 2024, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 09:00:00

fin : 2024-08-11

Bourse d’échange et balade en voitures anciennes, brocante, repas MAREMM au stade des Massias – 06 08 85 19 39.

Bourse d’échange et balade en voitures anciennes, brocante, repas MAREMM au stade des Massias – 06 08 85 19 39

Bourse d’échange et balade en voitures anciennes, brocante, repas MAREMM au stade des Massias – 06 08 85 19 39

.

Stade des Massias rue Foix de Candalle

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Vallée de l’Isle