30ème Bourse multicollections et vide-grenier Stade des Massias Montpon-Ménestérol, 1 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

30ème Bourse multicollections et vide-grenier

Amicale Philatélique et cartophile au Gymnase – 06 03 05 38 82

Vide-grenier 3 M en extérieur autour du Stade – 06 07 65 57 72.

2024-03-03 fin : 2024-03-03 18:00:00. .

Stade des Massias

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



30th Bourse multicollections and garage sale

Amicale Philatélique et cartophile at the Gymnasium ? 06 03 05 38 82

3 M outdoor garage sale around the Stadium ? 06 07 65 57 72

30º Mercado de multicolecciones y venta de garaje

Amicale Philatélique et cartophile en el Gimnasio ? 06 03 05 38 82

3 M venta de garaje al aire libre en los alrededores del Estadio ? 06 07 65 57 72

30. Multikollektionelle Börse und Flohmarkt

Amicale Philatélique et cartophile im Gymnasium ? 06 03 05 38 82

Vide-grenier 3 M en extérieur autour du Stade ? 06 07 65 57 72

Mise à jour le 2023-11-28 par Vallée de l’Isle