Festival de Domont Stade des Fauvettes Domont, 8 juillet 2023, Domont.

Festival de Domont Samedi 8 juillet, 20h00 Stade des Fauvettes Entrée libre

Festival de Domont – Cumbia Ya ! + Nijjo

Sur scène, c’est un aller simple pour la Colombie !

Le groupe déniche des joyaux du patrimoine musical colombien et transpose toute cette tradition dans ses propres compositions orchestrées au format big band !

Cuivres, clarinettes et percussions traditionnelles offrent un joyeux mariage entre la musique traditionnelle colombienne et les big band de jazz. Une soirée festive et dansante garantie !

Vidéo : https://youtu.be/Ma5c8-QzKvo

Nijjo

Nijjo ce sont des reprises de variété internationale à 2 guitares proposées par Nico et Johan.

De Francis Cabrel aux Arctic Monkeys, en passant par les White Stripes ou Pierpoljak, redécouvrez vos titres dans leurs reprises acoustiques pleines d’énergie et de bonne humeur.

Infos pratiques :

SAMEDI 8 JUILLET

Entrée Libre

Adresse : Stade des Fauvettes, Rue de Paris, 95330 Domont

BUVETTE et RESTAURATION sur place

Accessible à partir de 20H

Renseignements :

Tél : 01 39 35 55 00

www.domont.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

Nijjo Cumbia Ya !