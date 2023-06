Festival de Domont Stade des Fauvettes Domont, 17 juin 2023, Domont.

Festival de Domont Samedi 17 juin, 20h00 Stade des Fauvettes Entrée libre

Festival de Domont – Scène ouverte

Les scènes ouvertes représentent un espace d’expression libre pour quiconque souhaite y participer !

Groupes ou artistes souhaitant tester de nouvelles compositions en public, musiciens et chanteurs amateurs, passionnés de covers : la scène est à vous !

Maître mot : L’envie de partager un moment sur scène dans des conditions professionnelles et dans une ambiance conviviale et bienveillante !

Inscriptions via le lien suivant : https://bit.ly/3MPPoBm

Infos pratiques :

SAMEDI 17 JUIN 2023

Entrée Libre

Adresse : Stade des Fauvettes, Rue de Paris, 95330 Domont

BUVETTE et RESTAURATION sur place

Accessible à partir de 20H

Renseignements :

Tél : 01 39 35 55 00

www.domont.fr

Stade des Fauvettes Rue de Paris, 95330 Domont Domont 95330 Val-d'Oise Île-de-France

scène ouverte domont