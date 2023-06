Fête de la musique à Monplaisir Stade des cités Arles, 21 juin 2023, Arles.

Pour danser et fêter l’été

Nous vous proposerons à cet effet, un menu avec :

FIDEUA, FROMAGE ET DESSERT

à 19 euros pour les adhérents.

à 23 euros pour les non-adhérents

à 12 euros pour les enfants de moins de 10 ans

Une sangria vous sera offerte

Les boissons seront en supplément.

Nous vous proposerons pour animer cette soirée :

2 ORCHESTRES au cours de la soirée pour vous faire danser.

18 h 30 – 20 heures : chanteurs années 70-90

20 h 30 – 22 h 30 : BOSSA NOVA

Une permanence sera proposée pour inscription en direct

les mercredis matin de 10 à 12 heures et les lundis après-midi de 16 à 18 heures, dans nos locaux du stade des Cités à Monplaisir par Sylviane CARREZ à joindre au 06 84 51 84 74

Sinon par mail: martougrasser@hotmail.fr

Stade des cités Rue Pierre Semard, 13200 Arles Arles 13200 Monplaisir Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:29:00+02:00

Fête de la Musique Monplaisir