Bourse aux jouets Stade des cités, 4 décembre 2022, Arles. Bourse aux jouets Dimanche 4 décembre, 10h00 Stade des cités

entrée libre ; pour les vendeurs 10 euros pour les non adhérents au ciq . 5 euros pour les adhérents au CIQ

Vente d’articles pour enfants Stade des cités Rue Pierre Semard, 13200 Arles Monplaisir Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Vente de jouets, de livres d’enfants, de vêtements d’enfants, d’articles de puériculture organisée par le CIQ de Monplaisir

buvette sur place

ouvert de 10 heures à 17 heures

Il reste quelques places pour des vendeurs.

2022-12-04T10:00:00+01:00

2022-12-04T17:00:00+01:00

