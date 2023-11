SKIMBOARD Stade des Cherpines Plan-les-Ouates Catégorie d’Évènement: Plan-les-Ouates SKIMBOARD Stade des Cherpines Plan-les-Ouates, 17 août 2024, Plan-les-Ouates. SKIMBOARD 17 et 18 août 2024 Stade des Cherpines Gratuit, sans réservation Le skimboard – planche de plage – est un sport de glisse aux origines américaines et qui s’est largement répandu en Europe. Cette pratique consiste à surfer une vague en glissant avec sa planche depuis le bord de la plage. Le Centre sportif des Cherpines accueillera durant deux jours une skimpool – piscine de glissades gonflable – de 25 m de long afin de retrouver des sensations similaires à celles expérimentées à la plage. Grâce à cette piscine, petits et grands pourront glisser sans fin à l’aide de leur planche. Stade des Cherpines Chemin du pont-du-centenaire 78 1228 plan-les-ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-08-17T10:00:00+02:00 – 2024-08-17T17:00:00+02:00

2024-08-18T10:00:00+02:00 – 2024-08-18T17:00:00+02:00

Service des sports

Catégorie d'Évènement: Plan-les-Ouates

Lieu
Stade des Cherpines
Adresse Chemin du pont-du-centenaire 78 1228 plan-les-ouates
Ville Plan-les-Ouates
Age min 6
Age max 60

