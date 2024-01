Festival Graines de Rue – Les arts de la rue Stade des châtaigniers Bessines-sur-Gartempe, vendredi 17 mai 2024.

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Ce festival est une aventure humaine qui amène à recharger son réservoir de petits bonheurs, à tisser des rencontres, à partager, à défendre et à transmettre. Il y a du volatile et du léger, le souhait d’être au contact de la vie et des autres. Si on essaie de sortir des sentiers battus et rabattus c’est pour mieux apprendre des jeunes, d’autres réalités, de celles qui poussent, fortes et discrètes. L’objectif est d’essayer de déposer un regard neuf sur ce qui a du sens pour soi et pour le monde.

Ce festival est une aventure humaine qui amène à recharger son réservoir de petits bonheurs, à tisser des rencontres, à partager, à défendre et à transmettre. Il y a du volatile et du léger, le souhait d’être au contact de la vie et des autres. Si on essaie de sortir des sentiers battus et rabattus c’est pour mieux apprendre des jeunes, d’autres réalités, de celles qui poussent, fortes et discrètes. L’objectif est d’essayer de déposer un regard neuf sur ce qui a du sens pour soi et pour le monde.

.

Stade des châtaigniers

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Monts du Limousin