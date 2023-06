Fête du foot et Faites du foot ! Stade des Chapelains Saillans, 17 juin 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Le Football Club Saillans vous propose un tournoi de foot par équipe mixte de 5 joueurs ! Composition selon vos possibilités, minimum 1 femme, 1 ado (12-16 ans). Le tournoi sera suivi d’une soirée saucisses/frites. Tournoi et repas sur inscription..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Stade des Chapelains

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Soccer Club Saillans is organizing a soccer tournament for mixed teams of 5 players! Composition according to your possibilities, minimum 1 woman, 1 teenager (12-16 years). The tournament will be followed by a sausage and French fries evening. Tournament and meal on registration.

El Football Club Saillans organiza un torneo de fútbol para equipos mixtos de 5 jugadores Los equipos se formarán como mejor les parezca, con un mínimo de 1 mujer y 1 adolescente (de 12 a 16 años). El torneo irá seguido de una velada a base de salchichas y patatas fritas. Torneo y comida previa inscripción.

Der Football Club Saillans bietet Ihnen ein Fußballturnier für gemischte Teams von 5 Spielern an! Zusammensetzung nach Ihren Möglichkeiten, mindestens 1 Frau, 1 Jugendlicher (12-16 Jahre). Im Anschluss an das Turnier findet ein Abend mit Würstchen und Pommes frites statt. Turnier und Essen auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans