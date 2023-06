Le FC Saillans recrute pour la saison 2023-2024 Stade des Chapelains Saillans, 10 juin 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

Le Football Club Saillans organise une journée recrutement « spécial enfant ».

Si vous souhaitez rejoindre un club à l’esprit convivial, appelez Fred » le Super Coach » du FC Saillans, il vous expliquera tout !! (année catégorie, inscription…)..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 16:30:00. .

Stade des Chapelains

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Soccer Club Saillans is organizing a « special kids » recruitment day.

If you’d like to join a club with a friendly spirit, give FC Saillans’ « Super Coach » Fred a call. He’ll explain everything to you! (year category, registration…).

El Fútbol Club Saillans organiza una jornada especial de reclutamiento de niños.

Si quieres unirte a un club con un espíritu amistoso, llama a Fred « el Superentrenador » del FC Saillans, ¡él te lo explicará todo! él te lo explicará todo (categoría del año, inscripción, etc.).

Der Football Club Saillans organisiert einen Rekrutierungstag « speziell für Kinder ».

Wenn Sie einem Verein mit freundlicher Atmosphäre beitreten möchten, rufen Sie Fred « den Supercoach » des FC Saillans an, er wird Ihnen alles erklären!!! (Jahreskategorie, Anmeldung…).

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans