Marché de Noël – Lépine Versailles Stade des Chantiers Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Marché de Noël – Lépine Versailles Stade des Chantiers Versailles, 28 novembre 2023, Versailles. Marché de Noël – Lépine Versailles Mardi 28 novembre, 14h00 Stade des Chantiers Entrée libre. Pour la deuxième fois, Lépine-Versailles ouvre ses portes au public pour son marché de Noël. Venez découvrir les spécialités de plus d’une quinzaine d’exposants ainsi que le Père Noël !

Notre évènement est ouvert à tous. Stade des Chantiers 53, rue des Chantiers – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00

2023-11-28T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00 ©Lépine-Versailles Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Stade des Chantiers Adresse 53, rue des Chantiers - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Stade des Chantiers Versailles latitude longitude 48.797295;2.135633

Stade des Chantiers Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/