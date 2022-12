Marché de Noël à Lépine-Versailles Stade des Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

L’entrée est libre et accessible à tous.

Le Marché de Noël de Lépine-Versailles ouvre ses portes !

Stade des Chantiers 53, rue des Chantiers – 78000 Versailles

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Lépine Versailles et ses services dédiés à l'accompagnement des personnes âgées a décidé d'organiser, pour la première fois, un marché de Noël, au sein de

l’établissement (le port du masque sera obligatoire au sein de la structure). Le marché accueillera une vingtaine d’exposants. Les créations des résidents seront également disponibles à la vente, vous pourrez faire le plein de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Ce temps fort sera également l’occasion de partager entre petits et grands (chocolats chauds, douceurs sucrées…). Nous comptons sur la participation du plus grand nombre pour faire de cette journée une réussite, un moment de partage intergénérationnel. Il se trouve que le Père-Noël sera également de passage…

