ANIMATION KINDER Stade des Champions La Bresse, 9 septembre 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Opération de promotion nationale de l’athlétisme pour les moins de 12 ans orchestrée par la FFA et parrainée par la société FERRERO. Ateliers sportifs ludiques pour découvrir l’athlétisme. Démonstration de sportifs chevronnés du club.. Enfants

Samedi 2023-09-09 13:30:00 fin : 2023-09-09 17:30:00. .

Stade des Champions rue des Champions

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



National promotion of athletics for under-12s orchestrated by the FFA and sponsored by FERRERO. Fun sports workshops to discover athletics. Demonstrations by experienced club athletes.

Promoción nacional del atletismo para menores de 12 años, organizada por la FFA y patrocinada por FERRERO. Talleres deportivos lúdicos para descubrir el atletismo. Demostraciones a cargo de atletas experimentados del club.

Nationale Werbeaktion für die Leichtathletik für Kinder unter 12 Jahren, die von der FFA inszeniert und von der Firma FERRERO gesponsert wird. Spielerische Sportworkshops, um die Leichtathletik zu entdecken. Vorführungen von erfahrenen Sportlern des Vereins.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES