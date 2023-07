Fête du sport Stade des Ateliers Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles Fête du sport Stade des Ateliers Varennes-Vauzelles, 26 août 2023, Varennes-Vauzelles. Fête du sport Samedi 26 août, 14h00 Stade des Ateliers Les sections sportives de Varennes-Vauzelles préparent la nouvelle édition de la Fête du Sport.

L’ASAV Omnisport et la municipalité vous donnent rendez-vous cette année le samedi 26 août pour une journée de découverte avec les sections sportives de l’ASAV.

Votre enfant a des doutes sur son sport favori pour cette année ? Aucune hésitation à avoir, c’est LA JOURNÉE sportive à ne pas rater sur Varennes-Vauzelles.

Tous les sports seront de la partie : gymnastique, football, escrime, viet vo dao, basket, mini bolides, handall, boules lyonnaises, gym volontaie, tennis de table, cyclisme, haltérophilie, judo, karaté, roller, triathlon, athlétisme, tennis, pétanque, rugby, natation, plongée et randonnée. Samedi 26 août

⏰ 14h-18h

Stade des ateliers, Rue Benoit Frachon

Stade des Ateliers RUE BENOIT FRACHON 58640 Varennes-Vauzelles

Entrée libre, gratuite

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00

